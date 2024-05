Eurovision: giallo sul cantante olandese, Angelina Mango canta "Imagine" in sala stampa

Angelina Mango canta Imagine in sala stampa

È stata una giornata ricca di colpi di scena alla Malmö Arena. Da una parte le continue prove in vista della finalissima di sabato 11 maggio. Dall'altra parte il giallo sul cantante olandese Joost Klein che non ha partecipato alle prove: al momento non si hanno notizie ufficiali in merito.

Cancellata, poi, nel corso del pomeriggio, la conferenza stampa delle Big 5 con la motivazione di dare la possibilità agli artisti di concentrarsi maggiormente sulle performance. Sempre nel pomeriggio, Angelina Mango ha raggiunto la sala stampa e ha intonato Imagine di John Lennon, lanciando un messaggio di pace.

Tutto questo all'indomani dell'eliminazione dei Megara nella seconda semi-finale. I rappresentanti di San Marino erano a un passo dal sogno, ma non ce l'hanno fatta: per loro si chiude l’edizione 2024 dell’Eurovision. Difficile mascherare la delusione per la mancata qualificazione alla finalissima. Nonostante una performance che aveva entusiasmato gli addetti ai lavori e ottenuto critiche positive. "Potremmo fare la scelta di non partecipare più all'Eurovision": aveva dichiarato il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, subito dopo l'annuncio dell'eliminazione. Per i Megara ora si aprono nuovi progetti musicali. Intanto: svelato il nome dello spokesperson per il Titano: sarà la cantante sammarinese Kida.

Alla Malmö Arena sono ore di prove continue. Tra i favoriti il cantante della Croazia Baby Lasagna che, proprio in merito a questo, in un'intervista a Rtv, dice di essere onorato e felice, di non capire perché le persone lo amino così tanto ma di esserne contento.

Eurovision è anche stile. Abbiamo chiesto ad Antonio Corral Calero - artista dell'air design e rappresentante del principale sponsor dell'evento - tutte le tendenze per i tagli di capelli di quest'anno.

Nel servizio le interviste a Rober dei Megara, al segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, e ad Antonio Corral Calero (artista dell'hair design - Moroccanoil)