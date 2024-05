Eurovision, Megara dopo l'eliminazione: "Grazie San Marino per l'opportunità"

Termina la gara per San Marino alll’Eurovision Song Contest. I Megara non passano la seconda semifinale della gara. Delusione tra i fan del Titano. Giovedì sera la gara con 16 Paesi, più le esibizioni di Italia, con Angelina Mango, Spagna e Francia. Passano Lettonia, Austria, Olanda, Norvegia, Israele, Grecia, Estonia, Svizzera, Georgia e Armenia.

Difficile mascherare la delusione per la mancata qualificazione alla finalissima di Malmö. I Megara, con la loro “11:11” non ottengono il favore del pubblico votante e vengono eliminati dalla competizione. A nulla è valso presentare una performance che aveva entusiasmato gli addetti ai lavori, portando sul palco una scarica di musica e adrenalina.

Subito dopo la mancata qualificazione la dichiarazione del segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati: "Potremmo scegliere di non partecipare più. Qualcosa non mi torna: per tre anni di fila siamo fuori dalla finale. Prima Achille Lauro, poi Piqued Jacks e ora i Megara. Sembra quasi che i piccoli Stati siano troppo penalizzati. Il gioco non può essere solo per i grandi Paesi"." Vogliamo ringraziare tantissimo le persone di San Marino per l'opportunità che ci hanno dato", hanno commentato i Megara all'indomani dell'eliminazione. Ora la band andrà in tour e guarda ai nuovi progetti musicali.

Intanto, alla Malmö Arena ripartono le prove, questa volta per la finalissima dell'11 maggio, in una settimana speciale per la città che si trasforma, grazie all’Eurovision, nella capitale della musica internazionale. Grande centro abitato sul mare di 350mila abitanti nella parte meridionale del Paese, è la terza della Svezia per numero di residenti. Fondata, secondo la tradizione, nel 1275 proprio come molo fortificato per imbarcazioni, nel mare ha sempre trovato un’opportunità di sviluppo. Malmo è stata anche una dei primi grandi poli industriali del territorio scandinavo. Il vero boom demografico nel XX secolo. Una città multietnica e aperta alle innovazioni, con un’economia in continuo cambiamento. Musica e amicizia tra i popoli sul palco dell’Eurovision. In parallelo, però, a Malmo è allerta massima per la sicurezza e il pericolo terrorismo. In città continue proteste degli attivisti pro-Palestina. Da mesi la partecipazione di Israele al contest ha provocato forti critiche a livello di opinione pubblica, in un clima di tensione che non accenna a diminuire.

Nel servizio le intervista a Rober dei Megara e al segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati