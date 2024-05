Eliminazione Megara, Pedini Amati: "Potremmo scegliere di non partecipare più a Eurovision"

"Potremmo fare la scelta di non partecipare più all'Eurovision": una dichiarazione netta, quella del segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, subito dopo l'annuncio dell'eliminazione dei Megara per la finale del contest, in corso a Malmö fino all'11 maggio.

La band che ha rappresentato San Marino, infatti, non ha superato la seconda semifinale. "C'è molta amarezza", aggiunge Pedini Amati che era giunto a Malmö proprio per supportare il Titano. "Soprattutto - sottolinea - c'è qualcosa che non mi torna: per tre anni di fila siamo fuori dalla finale. Prima Achille Lauro, poi Piqued Jacks e ora i Megara. Sembra quasi che i piccoli Stati siano troppo penalizzati. Il gioco non può essere solo per i grandi Paesi".

"Non potrei comunque decidere io di non partecipare - prosegue Pedini Amati - perché c'è la TV di Stato e ci sarà un altro Governo, ma non va bene. Ci impegniamo e tanto per fare un prodotto importante come Una Voce per San Marino e non meritiamo tutte le volte di essere trattati in questa maniera".

Nel video le dichiarazioni del segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati