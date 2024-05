Incidente in elicottero, disperso il presidente iraniano Raisi

Uno degli elicotteri del convoglio che trasportava il presidente iraniano Ebrahim Raisi è stato coinvolto in un incidente al confine con l'Azerbaijan. A bordo anche il ministro degli Esteri. Il ministro degli Interni iraniano Vahidi ha confermato che il velivolo ha avuto un atterraggio brusco. In corso le ricerche ostacolate dalle difficili condizioni meteo. Quattro squadre di soccorritori starebbero avvicinando al luogo in cui è avvenuto l'incidente e tutte le risorse dell'esercito si sono mobilitate per la ricerca. Appelli alla preghiera per Raisi dai media iraniani. Un funzionario anonimo: 'Fiduciosi ma le notizie sono preoccupanti'. Una tv israeliana, 'per fonti occidentali Raisi non sarebbe sopravvissuto'. In corso il Consiglio di Sicurezza riunito da Khamenei. Per fonti occidentali tuttavia il Presidente non sarebbe sopravvissuto.