Mons. Beneventi: l'affetto della gente per il primo vescovo lucano

Il Vescovo Domenico Beneventi ha preso possesso della Diocesi San Marino Montefeltro, in una lunga cerimonia che si è svolta sabato nel sagrato antistante la Cattedrale di Pennabilli. Ma è stato l'abbraccio della gente a colpire, una volta finita la funzione religiosa. Il vescovo ha raggiunto a fatica la piazza del municipio dove lo attendevano centinaia di persone, molti fedeli diocesani, a molti provenienti dalla sua Basilicata.

Si è fermato con tutti, per un sorriso, un abbraccio, una foto che sancisce il suo mandato episcopale: in cammino già dalla prossima settimana per incontrare le varie realtà religiose e laicali di San Marino Montefeltro.

Abbiamo raccolto le sue prime impressioni da Vescovo feretrano. Sentiamolo