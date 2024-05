Ara dei volontari: intitolata la scala alla Compagnia Uniformata delle Milizie

Nel servizio l'intervista a Luca Beccari (Segretario di Stato Affari Esteri)

Un riconoscimento che mancava segno del grande lavoro svolto negli anni da parte del più antico corpo militare sammarinese. Intitolata, alla presenza dei Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, la scala che circonda l'Ara dei Volontari alla Compagnia Uniformata delle Milizie.

Composto da personale volontario, il corpo svolge servizi di cerimoniale, sorveglianza e ordine pubblico. Intitolazione che arriva a seguito di un'istanza d'arengo. "Da una parte - sottolinea il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari - si colma una lacuna, perché la Compagnia Uniformata delle Milizie non aveva un'intitolazione di un luogo pubblico. Dall'altra occasione anche per ricordare importanza di tutti i corpi militari del territorio. Interessante che questa iniziativa sia arrivata da un'Istanza d'Arengo, testimonianza di un'attaccamento dei cittadini a questa importante parte delle nostre istituzioni".

