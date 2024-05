Locomix 2024: ha vinto "Virgigno con la gn", sold out al Concordia

Nel servizio il video a fine serata di Ettore Mularoni e Virgigno con la gn

“Virgigno con la gn”: è lui il vincitore assoluto della 17esima edizione di Locomix, il concorso per comici emergenti che è tornato, dopo alcuni anni di pausa, con un tutto esaurito al Concordia di Borgo Maggiore, in una serata frizzante animata dallo 'storico' mattatore della manifestazione Ettore Mularoni insieme a Mauro Granaroli, Marina Tamagnini e con la partecipazione di Gianni Bardi. “Virgigno con la gn” ha vinto anche il premio della critica mentre quello del pubblico è andato ai sammarinesi, Bromance. Tema di fondo della finale, con in gara sei concorrenti, l'intelligenza artificiale. Durante la serata anche una lotteria di beneficenza, con il ricavato destinato a San Marino For The Children.

