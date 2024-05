35 anni di Associazione Sclerosi Multipla: al Kursaal “La bellezza delle parole” di Mercadini

La potenza delle parole. La comunicazione verbale come motore di tutte le emozioni. Roberto Mercadini racconta storie mitiche da diversi luoghi della Terra e fatti storici, dimostrando l'importanza dello scambio di idee. Al Kursaal il suo monologo “La Bellezza delle parole. Storie che parlano del parlarsi” celebra anche i 35 anni dell'Associazione sammarinese sclerosi multipla e anticipa la Giornata mondiale dedicata alla malattia, 30 maggio.

L'ente, molto presente in territorio, supporta i 137 pazienti affetti e le loro famiglie. Sul palco della Sala Titano lo scrittore e drammaturgo esalta le relazioni sociali, essenza della vita, alla base delle quali c'è il confronto, la parola. Il suo monologo è dunque un inno agli inni, un discorso sul fare discorsi, una dichiarazione d'amore per le dichiarazioni, un desiderio che si avvera nel momento stesso in cui viene espresso.