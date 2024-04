A caccia di comici: dopo 8 anni torna il Locomix. La finale il 4 maggio al Concordia

Nel video le interviste a Ettore Mularoni (Associazione culturale Locomotiva San Marino) e Federico Pedini Amati (segretario al Turismo)

Un grande ritorno atteso dall'ultima edizione del 2016. A San Marino è di nuovo tempo di risate e divertimento grazie alla 17esima edizione di Locomix: la finale al Teatro Condordia la sera del 4 maggio. Talenti e stili diversi, dal classico monologo alla stand up, dal surreale al demenziale. Una selezione tra 30 artisti comici emergenti cominciata al Teatro Pazzini di Verucchio – allargando il cerchio del pubblico fuori confine – e che ha portato a scegliere i sei finalisti. In passato, diversi i comici partiti da qui e diventati poi famosi in tutta Italia. "Ritorniamo con tanto entusiasmo e qualche acciacco in più - commenta Ettore Mularoni, Associazione culturale Locomotiva San Marino -. In questa serata si parlerà di intelligenza artificiale, come suggerisce il titolo 'A.I.? Ah dì!'".

Nel rinnovato evento, organizzato dall'Associazione culturale Locomotiva, diverse novità, a partire dai tre premi: uno decretato dal pubblico, uno dalla giuria e l'assoluto calcolato in base alla media delle due votazioni. Inedita anche la presenza di un secondo special guest, Alessandro Ciacci, con il suo umorismo colto e graffiante. Il primo, come sempre è il vincitore dell'ultima edizione, in questo caso Marco Lillo di Biase. "Ci dev'essere anche un momento di leggerezza per i cittadini - aggiunge Federico Pedini Amati, segretario al Turismo -. Locomix mancava da anni e siamo contenti che sia tornato, con una comicità che fa ridere tutti".

Ci sarà anche una lotteria, il cui ricavato andrà a San Marino for the children. Mentre i sei finalisti che si esibiranno durante lo show condotto da Ettore Mularoni, sono Andrea Graziani, Dario D’Angiolillo, Zagor Borghesi, Virgigno e Max Sonsogno. Ma c'è anche un duo sammarinese: i Bromance.

Nel video le interviste a Ettore Mularoni (Associazione culturale Locomotiva San Marino) e Federico Pedini Amati (segretario al Turismo)