Approvato il bilancio USL, Busignani: "Il mondo del lavoro ha molti gap da colmare"

Il Direttivo Confederale dell'Unione Sammarinese Lavoratori ha approvato il bilancio d’esercizio del 2023. L'Usl rende noto che si è confermato il trend positivo delle iscrizioni, in continua crescita, che dimostra come l’Usl sia diventata nel tempo un punto di riferimento importante per le persone. “Oltre ai numeri oggettivamente positivi sulla disoccupazione, il mondo del lavoro presenta ancora molti gap da colmare”, osserva il Segretario Generale Usl Francesca Busignani. Fra gli esempi cita i livelli di inquadramento per le assunzioni che negli anni si sono abbassati, i salari che non riescono a recuperare la perdita di potere d'acquisto, la diffusione del part-time involontario, le poche tutele per le fasce deboli e per le donne, gli aiuti molto deboli per gli inserimenti di persone diversamente abili e le pensioni con rivalutazioni negli ultimi anni, nettamente al di sotto della soglia dell’inflazione.

