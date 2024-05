USL: Riunito il direttivo confederale: “il mondo del lavoro ha ancora molti gap da colmare, indispensabili senso di responsabilità e politiche dei redditi forti”

Si è svolto presso la sede di Unione Sammarinese Lavoratori il Direttivo Confederale. Dati e numeri alla mano, è stato approvato il bilancio d’esercizio 2023 e si è riconfermato il trend positivo delle iscrizioni, in continua crescita, che dà la misura di come l’Unione Sammarinese Lavoratori sia diventato nel tempo un punto di riferimento importante per le persone. “Sentiamo forte la responsabilità – ha esordito il Segretario Generale di USL Francesca Busignani – di rappresentare le lavoratrici, i lavoratori, i giovani, i pensionati, le persone tutte in un momento purtroppo non facile. Sono infatti diversi gli indicatori che segnalano, al di là dei numeri sull’occupazione, oggettivamente positivi, che il mondo del lavoro ha ancora molti gap da colmare. Mi riferisco ai livelli di inquadramento per le assunzioni che negli anni si sono abbassati; ai salari che non riescono ancora a recuperare la perdita di potere di acquisto causata dall’ondata inflazionistica, alla diffusione del part-time involontario, alle poche tutele per le fasce deboli e per le donne, agli aiuti molto deboli per gli inserimenti di persone diversamente abili, alle pensioni con rivalutazioni negli ultimi anni, infinitamente sotto la soglia dell’inflazione, solo per fare qualche esempio.

Di qui l’importanza di quelle politiche dei redditi che avrebbero dovuto colmare un gap che purtroppo non hanno colmato. Si deve continuare a lavorare sodo per presidiare i diritti esistenti affinché non vengano persi per strada e per ottenerne altri laddove latitano. È essenziale garantire ai giovani e ai meno giovani condizioni di lavoro dignitose e diritti occupazionali adeguati. Questo include sicurezza sul lavoro, retribuzione equa, opportunità di crescita e protezione sociale. Inoltre, coinvolgere i lavoratori nei processi decisionali è fondamentale per assicurare che le politiche rispondano alle loro esigenze e aspirazioni, consentendogli di contribuire positivamente alla nostra società”.

Dal canto loro i Segretari delle Federazioni Industria e Artigianato, Daniele Tomasetti; Servizi e Commercio, Marco Santolini e Pubblico Impiego, Simona Mazza, hanno espresso le medesime preoccupazioni: “In questi ultimi anni i lavoratori sono stati assillati dalla questione economica, tanto ha colpito duramente l’inflazione con cifre a due zeri. Era dunque imperativo recuperare il più possibile pur tenendo conto che l’inflazione si è abbattuta anche sui datori di lavoro stessi. Dopo l’urgenza di sanare la parte economica viene quella normativa che essendo deputata a far evolvere i diritti, non può essere lasciata indietro oltre. Siamo quindi al lavoro per rinnovare i contratti in modo che non vi siano più ritardi così grandi”.

Dal Direttivo Confederale è emerso unanime l’indirizzo di rinnovare i Contratti scaduti nella piena dignità del lavoro e di chi lavora nel nostro sistema Paese; è necessario raccogliere e convogliare tutte le istanze espresse dalle lavoratrici e dai lavoratori sia sotto il profilo retributivo, dei diritti e su quello normativo. Si sono espressi chiaramente una serie di punti cruciali che richiedono attenzione e azione. Sono: Sicurezza sul lavoro: È essenziale garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i lavoratori, riducendo al minimo i rischi di incidenti e lesioni sul posto di lavoro, a tal fine è indispensabile implementare le norme di riferimento e variarle laddove risultano vetuste.

Rinnovi Contrattuali: Promuovere l'autosufficienza economica dei lavoratori è importante per garantire la stabilità e la prosperità a lungo termine. Ciò potrebbe includere politiche che favoriscono l'innovazione, la formazione e la messa a terra di diritti che a volte sono solo sulla carta. Tutela del lavoro femminile: È importante proteggere i diritti e l'equità delle lavoratrici, garantendo pari opportunità di impiego, retribuzione e progressione di carriera.

Politiche di welfare state: È cruciale adottare politiche di welfare state che proteggano le fasce più deboli della società, garantendo loro accesso a servizi essenziali e sostegno finanziario quando necessario. Tutela dei lavoratori a rischio di entrare in povertà: Anche coloro che lavorano devono essere protetti da situazioni di povertà. È importante implementare politiche che riducano il rischio di impoverimento tra i lavoratori.

Politiche di sviluppo reale: È necessario adottare politiche di sviluppo economico che favoriscano la crescita sostenibile e inclusiva, creando opportunità per tutti i membri della società e riducendo le disuguaglianze. Pensioni: Il tema delle pensioni è cruciale per garantire la sicurezza economica, la rivalutazione fissata è estremamente esigua rispetto all’inflazione degli ultimi anni. Sono diversi gli aspetti da analizzare e rivedere. Pensioni future dei giovani: Il tema delle pensioni è cruciale per garantire la sicurezza economica delle future generazioni. Sono necessarie riforme che assicurino pensioni sostenibili e adeguate per i giovani lavoratori. L'attuazione di queste politiche richiede un impegno coordinato da parte delle istituzioni, è quindi indispensabile un forte senso di responsabilità e politiche dei redditi forti, per garantire un futuro migliore per tutti.



Comunicato stampa

Unione Sammarinese Lavoratori - USL