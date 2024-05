Il prossimo 17 maggio avrà luogo la 13^ tappa del Giro d’Italia che interesserà anche i Comuni di Riccione, Rimini e Santarcangelo di Romagna

I profili inerenti alla sicurezza della manifestazione sportiva sono stati esaminati in data odierna dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Rosa Maria Padovano, al quale hanno preso parte il Questore, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, il Vice Comandante provinciale dei Carabinieri, il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, i rappresentanti dei Comuni di Rimini, di Riccione e di Santarcangelo di Romagna, i rappresentanti della Polizia Stradale, del Servizio 118 e dell’ANAS., nonché, in collegamento da remoto, il rappresentante di RCS, società organizzatrice dell’evento. Nel corso della riunione è stato definito il dispositivo per la gestione in sicurezza della manifestazione , che -come in passato- vedrà la partecipazione coordinata delle Amministrazioni e dei Comandi interessati. Tra le misure cui prestare maggiore attenzione va evidenziata la sospensione temporanea del traffico veicolare dei tratti delle strade urbane ed extraurbane interessate del passaggio della carovana e dei corridori a decorrere dalle ore 10.30, fino a cessate esigenze, i cui dettagli ed aggiornamenti potranno essere rilevati dai siti istituzionali dei Comuni di Rimini, Riccione e Santarcangelo di Romagna e, nella stessa fascia oraria, del casello autostradale di Rimini Sud, in direzione Rimini.

cs Prefettura Rimini