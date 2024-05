Primo premio per San Marino Academy Ballet

"Primo Premio in assoluto" nella Categoria Danza Neoclassica Junior con la coreografia "O' Fortuna" dell' opera gigantesca di Carmina Burana con una coreografia della stessa direttrice artistica Nathalie Locheron Muccioli, per i nostri allievi della "San Marino Academy Ballet" al Concorso Nazionale di danza della Finalissima di Roma che si è svolta all' Auditorium del Massimo, Sabato 18 Maggio, dopo avere superato le semifinali a Bologna nello scorso Marzo e un "Terzo posto" sul podio per i nostri allievi della Categoria Danza Contemporanea Junior. Congratulazioni a tutti i nostri giovani talenti! Presenteranno il prossimo Saggio di danza, Sabato 08 giugno 2024 alle ore 20,00 al Teatro Nuovo di Dogana, non mancate uno spettacolo eclettico e di grande qualità artistica!"