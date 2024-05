Divisionali 2024, la serie da 8 monete nella confezione dedicata allo Stemma di San Marino, quella da 9 sarà arricchita dalla moneta dedicata alle Farfalle

Il prossimo 16 maggio Poste San Marino Divisione Filatelia e Numismatica emetterà due serie di monete divisionali fior di conio. La confezione della divisionale “otto tagli” 2024 sarà disponibile in confezione “numibox” dedicata allo Stemma della Repubblica di San Marino protagonista del rovescio della moneta da 1 centesimo nella sua ultima versione adottata con la Legge Costituzionale n. 1 del 22 luglio 2011. La divisionale “nove tagli” 2024 sarà arricchita dalla moneta in argento da 5 Euro fior di conio “Farfalle”. La moneta “Farfalle” raffigura, sul dritto, una Zerynthia Cassandra posata sull’erba e sullo sfondo le Tre Torri, sulle cui cime sono poste le tre penne, simboli della Repubblica di San Marino. In giro in alto la scritta “REPUBBLICA DI SAN MARINO”, a destra le lettere CP, iniziali di Chiara Principe, autrice del bozzetto e a sinistra la dicitura M.B. INC., iniziali di Marta Bonifacio, che ha curato l’incisione. Sul rovescio la Zerynthia Cassandra posata su una foglia della pianta Aristolochia rotunda. In giro in alto a sinistra la scritta “FARFALLE”; a destra la lettera “R”, identificativo della Zecca di Roma, in basso al centro il valore 5 EURO e l’anno 2024. Le divisionali saranno disponibili a partire dal 16 maggio, giorno di emissione sul sito www.dfn.sm.