Pdcs. Economia e Diritto: progetti e riforme del governo per il futuro di San Marino

Durante l'ultimo incontro del ciclo di serate organizzate dal PDCS si è parlato di "Economia sana e certezza del diritto per una famiglia al centro della società", con la partecipazione del Segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti, e del Segretario di Stato per la Giustizia, Massimo Andrea Ugolini. Marco Gatti ha illustrato gli interventi cruciali del governo per stabilizzare l'economia di San Marino. Tra i principali risultati raggiunti, ha evidenziato il miglioramento della liquidità dello Stato, intervento indispensabile per il benessere del Paese, passata da 32 milioni di euro del 2019 a 148 milioni di euro del 2023, e la crescita della liquidità degli enti pubblici da 44 milioni di euro a 80 milioni di euro nello stesso periodo. Ha sottolineato anche il recupero della liquidità del sistema bancario, che è passata da 500 milioni di euro a 1.000 milioni di euro. Grazie a queste misure, il saldo primario del bilancio è migliorato dal -2,7% al +1,4%, e il rapporto debito pubblico lordo/PIL è sceso dal 95% al 68%. Gatti ha spiegato come azioni, quali il prestito ponte e l'emissione di Eurobond, abbiano permesso di ripristinare la fiducia nel sistema finanziario sammarinese. Ha inoltre parlato delle riforme future necessarie per mantenere la stabilità economica, tra cui l'adeguamento della normativa fiscale sulle imposte indirette per allinearsi agli standard europei e promuovere una maggiore autonomia energetica e dei servizi. Massimo Andrea Ugolini ha poi parlato di certezza del diritto e di politiche a sostegno della famiglia. La fiducia nel sistema San Marino era crollata e si è intervenuti per dare alla giustizia la possibilità di tornare a lavorare efficacemente, implementando un pacchetto di riforme che ha ridato sicurezza sia ai cittadini sia agli investitori esterni. Ugolini ha parlato delle riforme del sistema giudiziario, dell'assegnazione dei beni per velocizzare i recuperi, e delle modifiche al Codice penale. Sono stati necessari anche interventi significativi nell’ambito della famiglia, come il congedo di paternità, permessi retribuiti per visite mediche prenatali e congedi per gravi motivi familiari. Queste misure sono state implementate per promuovere l'equilibrio tra vita professionale e familiare. Ugolini ha condiviso i dati relativi ai contributi erogati dal 1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023, che hanno visto un significativo utilizzo dei congedi parentali e dei permessi per l'allattamento. Ha anche sottolineato l'importanza di affrontare la denatalità, definendola una sfida non solo economica ma anche culturale e sociale, e ha ribadito l'impegno del governo nel riportare i bambini al centro delle politiche familiari. Il PDCS si impegna a proseguire il lavoro iniziato, puntando sulla continuità dei progetti e delle riforme già avviate volte a creare una San Marino più solida, equa e in grado di affrontare con successo le sfide future.

Ufficio Stampa PDCS