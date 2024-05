Giornata per la Vita Indipendente, Tomassoni (Attiva-Mente): "A San Marino mancano dei sostegni"

Nel servizio l'intervista al presidente di Attiva-Mente Mirko Tomassoni

Oggi si celebra la Giornata della Vita Indipendente, un'occasione significativa per riflettere sull'importanza dell'autonomia e dell'inclusione a partire dall'impegno politico. In un comunicato, Libera ricorda come nella legislatura appena terminata abbia presentato un progetto di legge proprio sul tema, attualmente fermo al palo, mentre Alleanza Riformista si impegna a sostenere e potenziare le misure per l'autodeterminazione. Compatti i sindacati: "È indispensabile rafforzare i diritti delle persone con disabilità".

Un'attenzione che Attiva-Mente considera conseguenza di un impegno costante di sensibilizzazione e, con un evento che coinvolge i più piccoli, con letture dedicate al tema delle fragilità, ribadisce che la giornata è soprattutto l'occasione per parlare di diritti, timori, limiti e desideri, mettendo al centro i grandi temi del "dopo di noi", dei caregiver e dell'assistente personale.

"È una giornata molto importante per le famiglie, soprattutto per le persone che vivono con il disagio, il dispiacere e il pensiero di dover trascorrere la propria vita all'interno delle proprie mura a causa dell'assenza di determinati supporti. - dichiara il presidente di Attiva-Mente Mirko Tomassoni - Ancor peggio è la paura e l'incubo di finire in un istituto per la stessa ragione. A San Marino stiamo lanciando l'allarme per l'assenza, insieme ad altri paesi d'Europa, di questi determinati sostegni. Ci sono delle tematiche: il "dopo di noi", il caregiver, l'assistente personale, sono tutte rivendicazioni che hanno in comune quegli stessi pensieri e paure. È un filo conduttore che le accomuna tutte. A San Marino continuiamo a chiedere che certi strumenti siano implementati nel nostro sistema socio-sanitario".

