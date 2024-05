Tre staffette azzurre qualificate per Parigi

Dopo la prima giornata dei mondiali di specialità, dedicata alla staffette, l'Italia qualifica 3 quartetti per Parigi. I primi a conquistare il pass olimpico sono stati i ragazzi della 4x100 con il secondo posto dietro agli Stati Uniti. Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu corrono in 38''14 e si tengono il Brasile alle spalle. Bene gli azzurri della velocità, male le azzurre che dopo i recenti mondiali si presentavano come un quartetto di assoluto livello. E invece per Dosso-Kaddari-Bongiorni-Pavese il quarto posto è buono solo per imboccare il tortuoso tunnel dei ripescaggi. A Parigi per direttissima invece ci saranno le 2 4x400. Molto bene gli uomini Luca Sito, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti e Davide Re: per loro primo posto in 3'01''68 su Gran Bretagna e Qatar. Vincenti e olimpiche anche le ragazze: Rebecca Borga, Ayomide Folorunso, Giancarla Trevisan e Alice Mangione già qualificate vincendo la propria batteria in 3'26''28 su Canada e Olanda. Irlanda e Belgio fanno proprie le carte riservate alla mista uomini/donne.