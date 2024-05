Vince in volata Jonathan Milan

Secondo successo al Giro, quinto in stagione per il friulano Jonathan Milan. La tappa numero 11 Foiano di Val Fortore – Francavilla a Mare di 207 chilometri si è chiusa come da pronostico con un volatone finale senza sorprese, con Milan che sfreccia sul traguardo ai 75 chilometri orari. Una tappa caratterizzata da velocità mai viste prima: oltre i 47 chilometri per una tappa che andava oltre ai 200 chilometri è un record per la corsa rosa. Il 23enne perfetto in volata si impone davanti al belga Tim Merlier e all'australiano Kaden Groves.

Lo sloveno Tadej Pogacar conserva la maglia rosa di leader della classifica generale con 2'40" di vantaggio sul colombiano Daniel Felipe Martinez e 2'58" sul gallese Geraint Thomas. Da segnalare anche una caduta che ha coinvolto cinque corridori tra cui l'atteso Jakobsen, impatto ha sfiorato anche la ruota di Pogacar il quale è riuscito a scampare il pericolo e non è rimasto coinvolto Jonathan Milan conferma tutte le caratteristiche del velocista puro.

Il gigante della Trek lancia la volata con la sua potenza straordinaria e batte l'agguerrita concorrenza con la ferocia agonistica che lo caratterizza e che gli vale anche l'incremento del vantaggio per la ciclamino. Oggi dodicesima tappa Martinsicuro – Fano di 193 chilometri e domani la carovana partirà da Riccione, per la Riccione – Cento di 179 chilometri, a seguire cominceranno le grandi salite del Giro che sta entrando nel vivo.