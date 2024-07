Tour de France: poker di Pogacar e vittoria finale a un passo

Non ci sono parole per descrivere Tadej Pogacar. Per descrivere l'ennesimo capolavoro del corridore sloveno. Quarto successo di tappa al Tour de France 2024. Una vittoria che mette più di una seria ipoteca sul successo finale. Pogacar taglia per primo il traguardo e infligge ulteriori distacchi agli inseguitori. Con Vingegaard ed Evenepoel a 1'42''. Nella classifica generale il vantaggio di Pogacar è di 5'03 Vingegaard e 7'01 su Evenepoel. Domani la penultima tappa 132 km prima della cronometro di chiusura di domenica.