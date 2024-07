La Diamond League fa tappa a Londra. Bene gli italiani, Fabbri vince nel peso

Continua l'avvicinamento di Femke Bol ai Giochi di Parigi. L'olandese, campionessa del mondo dei 400 ostacoli, ha vinto la gara sulla 'sua' distanza al meeting di Diamond League a Londra con il tempo di 51"30, seconda miglior prestazione della carriera. La scorsa settimana, l'olandese era divenuta la seconda donna nella storia a scendere sotto i 51 secondi (50"95), a La Chaux-de-Fonds (Svizzera), dietro la detentrice del record mondiale, la statunitense Sydney McLaughlin-Levrone (50"65).

Impresa di Leonardo Fabbri. L’atleta fiorentino, campione d’Europa il mese scorso a Roma e primatista italiano (22,95 il 15 maggio a Savona) trionfa a Londra con 22,52 metri e per la prima volta in carriera supera il due volte campione olimpico e primatista del mondo Ryan Crouser (22,37). Fabbri, 27 anni, allenato da Paolo Dal Soglio, ha ottenuto la misura della vittoria al quinto lancio. Per l’azzurro dell’Aeronautica si tratta dell'undicesima vittoria in 11 gare da inizio maggio ad oggi.

Tripletta british negli 800 metri piani con Keely Hodgkinson imprendibile e capace di battere il record del mondo stagionale negli 800. 1.54.61 per lei candidata principale a vincere l'oro a Parigi. Podio tutto inglese con Reekie seconda e Bell terza. Senza neanche sudare lo statunitense Hudson – Smith fa suoi i 400 metri, anche qui con record del mondo stagionale, a conferma dell'ottima stato di salute in generale degli atleti in vista di Parigi 2024. 43.74 per lui che ha praticamente fatto il vuoto. Splendida la gara dei 200 a sfidarsi tre donne jet, tutte e tre racchiuse in centesimi di secondo. Thomas in 21.82, mette il piede davanti ad Alfred e Asher-Smith.

Noah Lyles sfreccia nei 100 in 9.81 grandissima prestazione a pochi giorni dai Giochi a Cinque Cerchi. Progressione pazzesca che Simbine secondo, e Tebogo terzo non riescono a contenere. Appuntamento con la Diamond League il 22 agosto a Losanna.