Cerimonia d'apertura a Lonato del Garda per i Campionati Europei di Tiro a Volo. In gara per San Marino ci saranno Manuel Mancini, Gian Marco Berti, Alfio Tomassoni e Simone Arrigoni in campo maschile, Alessandra Perilli e Martina Tonini in campo femminile. Domani i primi 75 piattelli, sabato altri 50 più la finale per i primi sei tiratori. Domenica, invece, è in programma la gara del Mixed Team.