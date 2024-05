Sprint vincente di Jonathan Milan

Jonathan Milan ha vinto l'undicesima tappa del Giro d'Italia, 207 chilometri con partenza da Benevento e arrivo a Francavilla a Mare. Il corridore friulano ha battuto in volata il belga Tim Merlier e l'australiano Kaden Groves. Per Jonathan Milan si tratta della seconda vittoria nella corsa rosa di quest'anno, risultato che gli permette di consolidare la maglia ciclamino di leader della classifica a punti. Nessuna novità in classifica generale con Pogacar sempre in maglia rosa. Domani si corre la dodicesima tappa con la carovana del Giro che arriverà a Fano.