San Marino Goodbye: nel libro di Luca Restivo eventi rocamboleschi e colpi di scena “in una satira dei nostri giorni”

Nel video l'intervista a Luca Restivo, giornalista e scrittore.

La piccola Repubblica decide all'improvviso di chiudere i suoi confini, isolandosi dall’Italia, e da lì si scatena l'imprevedibile: succede di tutto fino al colpo di scena finale. Parte così il romanzo d'esordio di Luca Restivo, talentuoso giornalista e autore televisivo con la passione per la letteratura e anche per il Titano. "Improvvisamente - racconta Luca Restivo - non si può più né entrare né uscire e da lì parte una storia che è ambientata in una data che conoscete bene, il 3 settembre, vede contrapposti sammarinesi e italiani in quella che è una satira dei nostri giorni".

Elementi di attualità che fanno riflettere: nel libro lo specchio dei tempi che stiamo vivendo. "Il richiamo più forte all'attualità - fa sapere l'autore - è la tendenza a chiuderci che abbiamo preso negli ultimi anni. Il mio romanzo vuole prendere in giro queste dinamiche e far capire che aprirsi all'altro e cercare di capirsi anziché farsi la guerra è forse un'idea migliore"

Come ne esce San Marino da questo ritratto? "Benissimo - assicura Restivo - perché è davvero un posto pieno di storia che conoscevo un po' perché sono nato qua vicino ma che poi ho studiato approfonditamente ed è una storia meravigliosa e quindi volevo che tante cose successe a San Marino nel passato venissero rilette con la luce dell'attualità e quindi in racconto divertente e spero appassionante".

Il titolo, "San Marino Goodbye" riporta alla mente una nota canzone romagnola. E' un caso? "Assolutamente no, - risponde, deciso, Luca Restivo - questo romanzo è nato con due immagini. La prima è la scritta "Benvenuti nell'antica terra della libertà" che si vede varcando il confine da Rimini, la seconda è questa canzone che dà l'atmosfera giusta per il romanzo, una storia d'amore che nasce sul Titano che dura un giorno e poi finisce chissà come... Era il modo giusto per raccontare questa storia e dare la giusta colonna sonora".

