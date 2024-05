Il San Marino Baseball vince 4-2 gara 3 e si aggiudica così la serie col Bbc Grosseto, rimanendo in testa alla classifica del girone A assieme a Parma con 5 vittorie e 1 sconfitta. Nasce ancora da una rimonta, il successo dei padroni di casa. Così come nel pomeriggio, i primi ad andare in vantaggio sono stati gli ospiti, ma San Marino ha reagito subito fino ad arrivare il sorpasso. Vincente De Leon, salvezza per Pedrol. Nel box da segnalare il 2/2 con triplo per Celli.