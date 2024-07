Alessandra Gasparelli e Loris Bianchi portabandiera di San Marino a Parigi 2024

E' stato pronunciato più volte in conferenza stampa di presentazione degli atleti di San Marino in partenza per Parigi, lo slogan con il quale il Comitato Olimpico ha avviato le procedure di avvicinamento alla 33° edizione dei Giochi Olimpici che si disputeranno a Parigi dal 26 luglio all'11 agosto.

Cinque gli atleti che rappresenteranno San Marino: Alessandra Perilli nel Tiro a Volo, Myles Amine Mularoni nella lotta categoria -86 kg, Giorgia Cesarini nel Tiro con l'Arco, Loris Bianchi nel nuoto, e Alessandra Gasparelli nell' Atletica Leggera.

Il Presidente del Cons Gian Primo Giardi ha ancora una volta sottolineato come Tokyo 2020 sia stata l'opera magna dello sport sammarinese, ma quella straordinaria olimpiade è alle spalle, occorre guardare avanti e a Parigi 2024 ci presenteremo – ha detto- con una delegazione assolutamente all'altezza. Per scaramanzia Teodoro Lonfernini, nella sua ultima conferenza stampa prima di passare ad altro incarico e lasciare al nuovo Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri che viaggerà con la delegazione a Parigi, ha parlato con grande empatia raccontando con quanta partecipazione, coinvolgimento ed emozione ha seguito le imprese degli atleti a Tokyo 2020, tappa che deve rappresentare un punto di partenza e non certamente di arrivo.

Non faccio ne gli auguri, ne l'imbocca al lupo – ha dichiarato il Segretario per lo Sport Lonfernini, vi dico solo “buon viaggio”. Parigi 2024 sarà un olimpiade atipica, ha iniziato così il Capo Missione Christian Forcellini, a cominciare dalla cerimonia inaugurale che si snoderà a cielo aperto tra la Senna e i Giardini del Trocadero, con 206 paesi partecipanti, con 32 sport e 329 discipline.

Dopo la conferenza stampa la delegazione si è trasferita a Palazzo Pubblico in udienza dai Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni. Il Presidente del Cons Gian Primo Giardi ha svelato il nome dei due portabandiera: Loris Bianchi e Alessandra Gasparelli.