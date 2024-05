Il palio estense in DJ set 'dipinto' sui muri

La città estense e il suo Palazzo dei Duchi con la piazza su cui s'affaccia il Municipio dove troneggia la cattedrale antica a far da spazio scenografico al progetto “mapping”. D'AMORE E D'ARME nella rievocazione della Corte ducale in otto contrade su musiche antiche e moderne. L'urbe rinascimentale e la cittadella medioevale civica e religiosa in un complesso contorno tecnologico 3D e motion graphics su DJ set di De Blanck: “Un'ode all'amore nato dalle armi tra spade e cuori di carte e vita”, mixata su vinile.