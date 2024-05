Volley: la PromoPharma San Marino vince al tie-break e conquista la salvezza

Il prossimo anno – e sarà il sesto consecutivo – la PromoPharma San Marino giocherà ancora nella Serie B maschile di volley. La partita decisiva contro Potenza Picena è stata lo specchio della stagione dei Titani: numerosi alti e bassi, un match da montagne russe risolto al tie-break contro una squadra che non aveva più nulla da chiedere al suo campionato ma è venuta al PalaCasadei per onorarlo, senza regalare niente. Senza l'infortunato Marcovecchio e con diversi giocatori “acciaccati”, la PromoPharma approccia comunque nel migliore dei modi: il primo set, infatti, scivola via senza grandi problemi e termina 25-17 in favore dei sammarinesi. Il secondo parte nella stessa maniera – con San Marino aggressivo e preciso - ma i marchigiani riescono a rimontare nella parte centrale e, dopo una lotta punto a punto, si impongono 25-22. La terza ripresa sorride nuovamente ai ragazzi di coach Marco Ricci: break importante in apertura e gestione fino al 25-18 finale. Sembrerebbe essere la spallata definitiva al match e invece, nel quarto set, la PromoPharma commette troppi errori e Potenza Picena riprende fiducia grazie alle giocate di Nobili e Bernacchini, i migliori in termini di punti per gli ospiti. 25-17 e si va al tie-break decisivo. Con le spalle quasi al muro, San Marino ritrova lo slancio: Kiva – 16 punti – e Frascio – il migliore con 24 – tornano a "bombardare" fino al 15-8 che regala successo e salvezza, resa matematica dalle contemporanee sconfitte di Forlì e Ravenna. Per la piccola Repubblica, sarà ancora Serie B.