Dargen D'Amico libero di cantare e resistere

Il rapper 'dolce' milanese in ONDA ALTA dopo la scia di DOVE SI BALLA rigorosamente in abito e occhialoni colorati di Liberazione pubblica in piazza. DARGEN è un'onda grande di Resistenza continua in parole 'pazze' e musica viscerale da ballare per pensare con ironia. Nel brano ITALIA E SAN MARINO canta il suo “profondo” Dalla bambino. CIAO AMERICA è il progetto del tour per un impegno sociale e visionario: poliedrico. ARCI e CAOS portano a Parma Jacopo Dargen D'amico per la “vitale sostenibilità” della città.