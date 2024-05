Alluminio Sammarinese, via libera ai finanziamenti per gli stipendi di febbraio

Prime schiarite sulla vicenda dell'Alluminio Sammarinese. Nell'incontro di ieri alla Segreteria Lavoro una buona notizia: tutti gli istituti di credito hanno formalmente deliberato il finanziamento degli stipendi di febbraio. Una boccata d'ossigeno per gli oltre 70 lavoratori, in attesa della retribuzione e incerti sul loro futuro.

“Il liquidatore, come accaduto in passato, già nelle prossime ore inizierà l'iter per la definizione dei relativi accordi con le banche” – comunica in una lettera ai dipendenti la struttura sindacale aziendale. A stretto giro dovrebbero arrivare le risorse per gli stipendi arretrati, compresa la prima settimana di marzo, che senza ulteriori contrattempi, si ritiene possano essere corrisposti a ridosso della data di convocazione delle conciliative, quindi entro il 15 del mese.

Altro nodo riguarda il finanziamento dell'operatività aziendale, vale a dire l'acquisto di materie prime e il pagamento degli stipendi futuri. Due banche hanno già deliberato a favore e una terza dovrebbe farlo a breve. Manca la quarta, che pare abbia ancora qualche remora.

Tuttavia, come comunicato alla rappresentanza sindacale dei lavoratori “l'eventuale inerzia di una banca – scrive la SSA - non pregiudicherà il finanziamento da parte delle altre”. Il 25 Aprile il Segretario al Lavoro Teodoro Lonfernini definiva l'Alluminio Sammarinese una importante impresa di sistema, annunciando diverse manifestazioni di interesse per rilevare l'azienda. Notizia confermata ieri. Sono sottoposte ad attenta valutazione, con particolare riguardo all'aspetto occupazionale.