SdS Righi incontra Ambasciatore Colaceci sulla collaborazione strategica tra San Marino e Italia

Il Segretario di Stato Fabio Righi ha incontrato il nuovo Ambasciatore della Repubblica italiana, Fabrizio Colaceci, al quale ha presentato i progetti della Segreteria Industria sull’evoluzione del rapporto di “buon vicinato” con l’Italia e un rapporto di collaborazione strategica, soprattutto in campo economico.

Confermato dal diplomatico l’interesse italiano per i progetti portati avanti, con particolare attenzione al “Tavolo per lo sviluppo economico” istituito proprio durante questa legislatura per rafforzare il rapporto fra i due Paesi.

L’Ambasciatore Colaceci ha confermato come collaborazione economica, nuove tecnologie e nuove economie saranno al centro del suo mandato per lo sviluppo della sinergia bilaterale, in quest'ottica anche l'ipotesi di San Marino quale hub strategico per lo sviluppo di nuove soluzioni e nuove economie per piccole e medie imprese e per grandi aziende alla ricerca di un territorio dove insediarsi.