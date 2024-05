CSdL su violenza donne: "Si deve procedere d'ufficio!"

La CSdL interviene sulla piaga della violenza di genere dopo aver partecipato con una propria rappresentanza alla giornata formativa sul Decreto Delegato 62/2024. Di fronte a questi casi – tuona - si deve procedere d'ufficio! Per la Confederazione del Lavoro “occorre fare di tutto per prevenire la violenza e le molestie. Sul lato penale, la CSdL si unisce alla richiesta di fare chiarezza - in sede di ratifica Consigliare - sulla contraddizione esistente nel Decreto in questione; da un lato – osserva - si lascia intendere che per le violenze sulle donne e di genere si attivi la procedura d'ufficio, mentre dall'altro solo su querela della parte offesa”.