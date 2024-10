Usl replica alle dichiarazioni del Segretario Cdls, "inaccettabili"

Si è riunito il Direttivo Confederale dell' USL per fare il punto sull’attività sindacale e prendere posizione sulle dichiarazioni del segretario CDLS Milena Frulli fatte durante il congresso generale del sindacato. "La CDLS è stata la prima a tendere la mano ad USL – aveva detto la Frulli in assemblea -. L’apertura fatta è stata ricambiata da comportamenti non corretti dettati dalla loro volontà, seppur legittima, di aumentare il consenso".

Parole che l'USL ritiene "inaccettabili" e, scrive in una nota, "in palese contrasto con le dichiarazioni precedentemente fatte". L'USL inoltre "si riserva di verificare quali e come saranno i comportamenti futuri, auspicando più coerenza, autocritica e rispetto per il terzo sindacato del Paese".