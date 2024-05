La Csdl torna sulle residenze atipiche: “Biglietto da visita tutt’altro che gradito all'Ue”

La Csdl mette in guardia sulla concessione delle residenze atipiche, quelle a regime fiscale agevolato. Dalla Commissione Esteri, ricostruisce, è emerso che in tre anni – dal 2021 al 2023 – ne siano state rilasciate 78, tra cui a sportivi e persone famose, mentre quelle ai pensionati hanno subìto una vera e propria accelerazione: 17 nel 2021, 29 nel 2022 e 58 nel 2023. Così, complessivamente, lo scorso anno sono state rilasciate 90 residenze a fiscalità “ridotta”.

“Non sono piccoli numeri per un paese come San Marino”, afferma Enzo Merlini nell’ultima puntata di 'CSdL Informa'. Facendo la proporzione tra San Marino e Italia, equivalgono a 153mila. Allargando la comparazione a tutte le 182 residenze atipiche nell’arco dei tre anni, il rapporto sale a 309mila.

E viene ricordato il caso portoghese: l'ex premier Costa ha dichiarato, si legge ancora nella nota della Csdl, “che il provvedimento che attirava pensionati nel suo paese è stato abrogato non soltanto perché aveva inquinato il mercato immobiliare, ma anche perché gli altri paesi europei erano fortemente contrariati”. “Noi – conclude Merlini – dobbiamo ancora firmare l’Accordo di Associazione e mi pare che presentiamo un biglietto da visita tutt’altro che gradito”.