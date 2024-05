Ieg: salgono del 15,4% a 88,9 milioni i ricavi nel primo trimestre 2024

Si è chiuso con ricavi pari a 88,9 milioni in aumento del 15,4% rispetto ai 77 milioni registrati nel medesimo periodo dell'anno precedente il primo trimestre 2024 di Ieg-Italian Exhibition Group, società quotata a Piazza Affari e nata dalla fusione delle fiere di Rimini e Vicenza. Il margine operativo lordo si è attestato a 34,3 milioni in rialzo del 38,8% sui 24,7 milioni archiviati nel 2023 mentre l'utile netto è risultato pari a 23,3 milioni in progresso del 67,2% a confronto dei 13,9 milioni riportati l'anno precedente.

La posizione finanziaria netta del gruppo al 31 marzo scorso è apparsa pari a 60 milioni in miglioramento di 11,9 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2023. A giudizio di Ieg, si legge in una nota, "sulla base dell'andamento dei primi tre mesi del 2024 e dello stato di avanzamento del portafoglio confermato per le principali manifestazioni del gruppo, la società si ritiene confidente nel raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano Strategico 2023-2028 per l'esercizio 2024 e di poter confermare un fatturato tra 234 e 239 milioni e una marginalità operativa tra 56 e 58 milioni".