Murata, pomeriggio da sogno: 3-1 a La Fiorita e finale play-off vicina

Il Murata vola sulle ali dell'entusiasmo, vola soprattutto con la freschezza e la vivacità dei suoi brasiliani. La Fiorita, forse con la spia della riserva accesa, si dimostra comunque grande squadra e trova quell'episodio che tiene tutto aperto in vista del ritorno tra 7 giorni. C'è da celebrare però lo splendido pomeriggio dei bianconeri che vincono 3-1 e sono a un passo dalla finale play-off. Prima frazione equilibrata, il Murata prova a far male in ripartenza con i suoi “assi nella manica”: Affonso scappa a destra e si crea un 3vs2, Mazzotti chiude ed evita che la sfera arrivi a Cunha per il comodo tap-in. Il direttore di gara ha il cartellino facile – saranno 12 in totale, 8 solo nel primo tempo – e a farne le spese è Greco al 35': l'esterno de La Fiorita, già ammonito, ferma Giaretta in ripartenza e lascia i suoi in 10. E' l'episodio che cambierà la partita perché il Murata prende coraggio e la sblocca poco dopo: proteste gialloblu per un possibile tocco con il braccio di Santos ma si va avanti. Il 3 sventaglia per Affonso che, a tu per tu con Vivan, viene trattenuto dal neo-entrato Zampano. Calcio di rigore, Cicarelli è glaciale e – dagli 11 metri – spiazza l'estremo difensore de La Fiorita per l'1-0 Murata. I gialloblu accusano il colpo, i bianconeri fiutano l'occasione e ne approfittano: Giaretta serve Cunha che ha tutto il tempo per controllare e calciare dal limite, colpo da biliardo all'angolino e si va al riposo sul doppio vantaggio per gli uomini di Grassi. Al rientro negli spogliatoi viene espulso Manfredini, per le reiterate proteste.

L'intervallo però sembra far bene a La Fiorita che entra in campo con altro piglio: Ambrosini non arriva per un soffio sulla palla tagliata di Guidi. E' un fuoco di paglia, però. Fatica e Vivan la combinano grossa, capitan Gaiani ne approfitta e deposita in rete il clamoroso 3-0. Apoteosi Murata, incubo Montegiardino. A tris acquisito i bianconeri gestiscono ma La Fiorita non va mai presa sotto gamba: distruzione dal basso, Peters perde palla al limite e Alex Ambrosini confeziona la magia di giornata. “Cucchiaio” alla Totti con Benedettini fuori dai pali, sfera che bacia la traversa e si insacca. 3-1 e, in ottica ritorno, è un gol che pesa. La Fiorita si carica quando Giaretta ristabilisce la parità numerica: secondo giallo per il 9 ed è 10vs10 negli ultimi minuti. Lunadei non inquadra lo specchio da corner, Cunha si divora il possibile 4-1 in ripartenza. Ma per il Murata va bene così: sabato prossimo – alle 17.30 a Montecchio - La Fiorita dovrà vincere con due reti di scarto per ribaltare tutto.