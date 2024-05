Murata: sognando l'Europa

le interviste con Mario Vasconcellos; Sergio Grassi e Danilo Cappovilla,

La più bella sorpresa del campionato sammarinese, pronta a giocarsi un posto in Europa. Stiamo parlando del Murata, squadra protagonista di una stagione esaltante chiusa con il quinto posto assoluto e la qualificazione alla post season. Un progetto nuovo, cosi come nuovo è il presidente Danilo Cappovilla, imprenditore brasiliano che dal mese di gennaio è alla guida della società bianconera. Brasiliano il presidente e brasiliani anche tanti giocatori che fanno parte del progetto Murata. Un gruppo di ragazzi giovanissimi arrivati dal sud America e che sul Titano si stanno togliendo tante soddisfazioni.

Sabato il derby con il Tre Penne che mette in palio un posto nelle coppe europee e che per molti di loro rappresenta una vetrina assolutamente da non perdere. Punto di riferimento della squadra bianconera è senza dubbio Sergio Grassi. Prima direttore tecnico nello staff di Beppe Angelini, dopo la partenza del tecnico romagnolo, ha assunto l'incarico di allenatore per cercare di guidare i suoi ragazzi verso quel sogno chiamato Europa.

Nel servizio le interviste con Mario Vasconcellos, difensore Murata; Sergio Grassi, allenatore Murata e Danilo Cappovilla, presidente Murata