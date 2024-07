Virtus: l'esperienza della Champions da trasformare in opportunità in Conference

Nel servizio l'intervista ad Elia Ciacci, centrocampista Virtus

Si riparte da questo stadio e da questo momento, la prima vera gioia europea della Virtus. Il gol di Manuel Battistini ha regalato grandi emozioni così come, più in generale, il doppio confronto contro l'FCSB – o Steaua Bucarest – risolto in favore dei rumeni. Il divario è stato netto, anche se i neroverdi di Luigi Bizzotto hanno comunque offerto buone prestazioni. E soprattutto hanno acquisito esperienza, quella che potrebbe servire ora in Conference League. Acquaviva, retrocessa nella terza competizione europea a livello di club, ha ancora due sfide da giocare. L'avversario è il Flora Tallin, formazione estone anch'essa scesa dalla Champions dopo il duro 7-1 complessivo – tra andata e ritorno – contro gli sloveni del Celje.

Andata al San Marino Stadium, questa sera alle ore 21 con diretta su San Marino RTV. Tra 7 giorni il secondo round nella capitale dell'Estonia. A causa di problemi di lavoro mancheranno nomi importanti in casa Virtus come Buonocunto, Tortori, Angeli e Muggeo. A sostituirli, per la Conference, giocatori che conoscono bene il campionato sammarinese come il difensore Nicholas Arrigoni, il centrocampista Mati Colagiovanni e gli attaccanti Sami Abouzziane e Marseljan Mema.

