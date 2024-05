Tredici nuovi aspiranti arbitri a San Marino

Sono tredici – di cui dieci ragazzi e tre ragazze – i nuovi aspiranti alla carriera arbitrale sul Titano, frutto del recente corso nazionale avviato lo scorso 27 febbraio e concluso nella giornata del 2 maggio con l’esame finale presso il San Marino Stadium. Durante i vari appuntamenti settimanali sono stati coinvolti anche alcuni ufficiali effettivi per la spiegazione di alcune regole del gioco: in particolare Laura Cordani, Gianmarco Ercolani e Giuseppe Macaddino per la spiegazione del fuorigioco. La prova di fine corso, strutturata in esame scritto e orale, è stata brillantemente superata da tutti i corsisti. Dedicata al Regolamento sul gioco del calcio la prima parte, con quindici domande a risposta multipla, mentre il colloquio ha spaziato maggiormente, con domande aperte poste dall’Istruttore nazionale FSGC, Stefano Podeschi, e dal Responsabile della Formazione per la CAN, Giacomo Cenci. Dei potenziali nuovi ufficiali di gara, cinque di loro sono stati già coinvolti dalle attività del torneo “Primi Calci” dello scorso 3 maggio – seguiti da vicino per l’avviamento all’arbitraggio da Marcello Busignani (Presidente ASA), Massimo Mattei (Designatore e membro della CAN) e Stefano Podeschi. Ogni possibile opportunità futura verrà ovviamente valutata per garantire ai futuri arbitri la possibilità di entrare in campo quanto prima: in tal senso, la gran parte di loro varrà coinvolta in un prossimo torneo estivo sammarinese – in programma ad inizio giugno. Dopodiché, come già avvenuto anche nel recente passato, l’attività arbitrale partirà con il Campionato Sammarinese U12. Senza escludere a priori anche il coinvolgimento in alcuni campionati provinciali della FIGC, obiettivo al quale l’ASA sta lavorando in stretta sinergia con i vertici della Federcalcio di San Marino.