Nazionale: ecco le nuove maglie di San Marino

La Federcalcio di San Marino ha svelato le due nuove divise con cui la Nazionale di San Marino affronterà gli impegni internazionali nel biennio 2024-26. Un prodotto ricercato e perfettamente aderente alla tradizione ed all’identità sammarinese, frutto della sintesi della collaborazione tra FSGC ed Erreà – ancora al fianco dei Titani per i prossimi due anni.

Dal ritorno all’azzurro proprio della Repubblica di San Marino, nel 2018, la prima maglia della Nazionale non si era mai discostata da quella scelta monocromatica. Almeno fino ad oggi, dal momento che la prima divisa dei Titani renderà omaggio per intero alla bandiera: la maglia in predominanza bianca sfuma sull’azzurro in prossimità del ventre, abbinandosi a pantaloncini e calzettoni.

La seconda divisa – dalle tonalità blu scure – riserva chiari collegamenti con la comunità sammarinese ed il nostro territorio. I confini della Repubblica di San Marino, infatti, sono ripresi dal pattern pixellato della seconda maglia. In questo senso, un abbinamento specifico con la giacca di ingresso in campo che tanto è stata apprezzata dai tifosi nel passato biennio.

Le nuove divise debutteranno già nelle due amichevoli ufficiali di giugno, quando San Marino sfiderà Slovacchia e Cipro. Presentate in anteprima in occasione della mostra per i 120 anni della FIFA, organizzata in questi giorni in Thailandia dove si è svolto il Congresso 2024, reca ulteriori segni di distinzione che ci legano alla nostra comunità.

A partire dai nostri tifosi, dal momento che le nuove divise mostreranno il logo di Tifo Titano sul retro-collo. All’interno, invece, trova spazio – come già da qualche anno – il talloncino personalizzato con la frase “L’antica terra della libertà” – appellativo con cui storicamente la Repubblica di San Marino è stata definita.