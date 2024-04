Essere pesci oggi

Acquacoltura intensiva insostenibile per gli animali acquatici piscicoltura violenta e irregolare negli allevamenti secondo la denuncia di Essere Animali ETS di Bologna

La tutela per gli animali allevati deve comprendere tutti gli esseri di cui ci nutriamo secondo gli attivisti di Essere Animali bisogna applicare e aggiornare anche per agli “acquatici” il sistema di qualità nazionale zootecnica. Trote, salmoni, storioni e anguille hanno un'anima' vitale e vanno trattati con la dignità che compete a tutti gli esseri viventi che muoiono per noi. L'associazione ETS denuncia violenze e procedure irregolari soprattutto negli allevamenti di trote. Sofferenze inaudite nel trasporto, scarico e stoccaggio. Pompaggio, scivoli e tecniche di arpionaggio. Pratiche inaccettabili per una società che fa della produzione intensiva di proteine a rapida crescita fonte di lucro. Abbattere grossi pesci prevede lo stordimento con la corrente elettrica e una morte sopportabile per esseri considerati senzienti nella logica del benessere per tutte le creature.