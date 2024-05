Forlì: non si ferma all'alt e sperona Polizia, nell'auto diversa refurtiva

Folle inseguimento tra le vie di Forlì, terminata con lo speronamento di un'auto della Polizia di Stato. È accaduto verso le 12 di sabato scorso, quando le Volanti hanno intercettato una Renault Clio, utilizzata da persone dedite alla commissione di furti. Ma all'alt degli agenti, il conducente ha risposto spingendo ancora di più sull'acceleratore.

Ne è scaturito un inseguimento di alcuni chilometri, ad alta velocità, durante il quale il fuggitivo ha sorpassato pericolosamente altri veicoli, con invasioni repentine di corsia. Una fuga interrotta però in viale della Costituzione dove il giovane, nel tentativo di evitare il fermo, ha speronato la Volante sbattendo contro il guard rail. Nell'auto delle forze dell'ordine c'erano due operatori di polizia che hanno subito alcune lesioni, giudicate guaribili con una prognosi di 12 giorni.

Diversa la refurtiva rinvenuta a bordo, relativa – spiega la Questura di Forlì/Cesena – a furti su auto in sosta avvenuti in provincia. L'uomo arrestato, un 20enne cubano, è stato indagato per ricettazione, oltre ai reati di resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale, e la vettura sottoposta a sequestro. L'uomo è stato condannato a una pena di un anno, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.