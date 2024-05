Presenta documento di guida falso, denunciato camionista

Senza la documentazione necessaria, ha presentato un attestato falso. La Polizia ha denunciato un 48enne, sorpreso alla guida del suo camion senza mai aver conseguito la carta di qualificazione del conducente (vale a dire il C.Q.C., una certificazione professionale necessaria per fare l'autotrasportatore). E' accaduto nel Cesenate sulla E45, quando una pattuglia della Sottosezione di Bagno di Romagna lo ha fermato all'altezza dell'area di Servizio di Mercato Saraceno in direzione nord.

L'uomo, che stava tornando nel Ternano dopo aver scaricato fiori a Forlì, invece del C.Q.C., ha esibito un attestato di avvenuta frequenza di un corso di formazione emesso dalla Motorizzazione di Forlì-Cesena. I poliziotti però non ci hanno messo molto a capire di essere di fronte a un falso: il documento, infatti, presentava date sballate e timbri non corrispondenti ai fac-simile originali presenti in banca dati, oltre a svariati errori grammaticali da matita blu Il documento è stato sequestrato e per il conducente è scattata la denuncia per falsità documentale, oltre ad una sanzione amministrativa da quasi 500 euro ed il fermo amministrativo del mezzo per due mesi.