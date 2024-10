Scomparso al Furlo: arrivata una segnalazione da fuori regione

Sarebbe arrivata una segnalazione al di fuori della regione Marche per l'avvistamento di Riccardo Branchini, scomparso nei pressi della diga Furlo lo scorso 12 ottobre. Ne dà notizia Il Ducato che riporta le dichiarazioni dell'avvocato di famiglia: “Una donna dice di aver visto un ragazzo che potrebbe assomigliare a Riccardo fuori dalla regione. Abbiamo segnalato tutto agli inquirenti”.

Riccardo è scomparso dopo aver passato il sabato sera a Urbino in compagnia di alcuni amici. L’ultimo ad averlo visto attorno alla mezzanotte è stato un ragazzo che è andato a casa Branchini per recuperare una borsone che aveva dimenticato lì. Il venerdì prima della scomparsa, il giovane aveva ricevuto un pacco Amazon. Gli inquirenti stanno cercando di capire cosa potesse contenere.

Continuano le ricerche dei soccorritori sia via acqua che via terra in tutta la zona della diga fino alla cima del monte.