Rimini: l'avvocato della nuora di Pierina querela il legale di Valeria Bartolucci

L'avvocato Nunzia Barzan e il consulente criminalista Davide Barzan, che assistono Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli - uccisa a Rimini a ottobre 2023 - hanno denunciato l'avvocato Chiara Rinaldi, per alcune frasi pronunciate durante interviste e post sui social legati al caso della 78enne assassinata. Rinaldi difende Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, 35enne vicino di casa dell'anziana in carcere da luglio con l'accusa di omicidio.

Lo studio Barzan si sarebbe sentito diffamato da alcune considerazioni che la legale avrebbe fatto sui social e in alcune trasmissioni televisive in cui si affrontava il caso Pierina. L'avvocata Barzan che ha presentato denuncia è rappresentata dall'avvocato Marlon Lepera. "L'avvocato Rinaldi è molto serena, non ha mai diffamato nessuno", dice l'avvocato Antonio Petroncini, che difende la collega.

"Osservo la curiosa coincidenza: la cliente dell'avvocato Rinaldi ha presentato una denuncia contro il signor Barzan per esercizio abusivo della professione e ha presentato un esposto disciplinare contro l'avvocata Nunzia Barzan che l'aveva assistita in precedenza e poco dopo entrambi hanno ritenuto di presentare la querela per diffamazione: una reazione che lascia oltremodo perplessi", aggiunge Petroncini. "Stupisce, sgomenta e lascia interdetti - continua - l'affermazione di Davide Barzan per cui sarebbe dispiaciuto che si è venuto a creare un clima ostile tra legali, parole dette da chi ha presentato una denuncia. Com'è noto inoltre Davide Barzan non è un legale, non ha alcun titolo. Non mi è chiaro che titolo di studio abbia, non mi è noto che l'abbia mai esposto, sta a lui valutare se esporlo o meno".