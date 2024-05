Finanziata la prima tratta dell'Alta Velocità Bologna-Rimini

Ieri a Forlì, nella sede della Camera di commercio della Romagna, si è svolto l'incontro "Il governo delle infrastrutture per la Romagna", un'occasione di confronto con il Governo nazionale e regionale e con il territorio per approfondire le priorità infrastrutturali per la Romagna, a cui hanno partecipato Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti e Andrea Corsini, assessore al Turismo, trasporti, infrastrutture e commercio della Regione Emilia-Romagna.

Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna, ha aperto i lavori con un intervento in cui ha sottolineato l'importanza delle infrastrutture, un asset che incide in modo diretto su sviluppo, competitività, attrattività, inclusione e coesione del territorio, delle imprese e delle persone.

L'assessore Andrea Corsini nel suo intervento ha ribadito la collaborazione effettiva della Regione con il Governo per la messa a terra delle opere, anche intervenendo a supporto della progettazione e ha ricordato gli importanti interventi del Piano regionale integrato dei trasporti (Prit).

Ha concluso l'incontro il viceministro Galeazzo Bignami, annunciando che il governo ha inserito nel contratto di programma con Anas la progettazione della tratta tra Ravenna e Mestre della E45 e ha finanziato con 3,6 miliardi la prima tratta dell'Alta Velocità della dorsale adriatica tra Bologna e Rimini. Inoltre, ha anche comunicato che è in dirittura d'arrivo la definizione della Zona Logistica Semplificata per l'Emilia-Romagna.