Torna “Mille e una notti in Valconca”, il festival dei borghi, giunto alla quinta edizione

Dagli angoli incantevoli di San Clemente alle piazzette storiche di Saludecio, dalle pievi di Montescudo-Montecolombo ai panorami di Gemmano e Onferno, dalle altezze di Montefiore alle terrazze di Sassofeltrio e Montegridolfo, fino agli scorci suggestivi di Mondaino e Morciano. Dopo il grande consenso dell’edizione 2023, torna la V edizione del progetto “Mille e una notti in Valconca” che dal 26 Luglio al 1 settembre vedrà protagonisti i borghi più belli. Anche quest’anno sarà la compagnia teatrale Città Teatro a condutture gli Spettatori e viandanti, ne "IL MILIONE E ALTRE AVVENTURE", uno spettacolo ad episodi ispirato al viaggio di Marco Polo, detto “Il Milione” di cui nel 2024 si ricordano i 700 anni dalla morte.

Uno spettacolo popolare e colto allo stesso tempo, in grado di coinvolgere il pubblico con recitazione, musica dal vivo, narrazione, danza e canto. L’obiettivo principale del progetto, finanziato dall’Unione dei Comuni della Valconca con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e di Visit Romagna, è quello di promuovere i territori collinari, stimolando il turismo culturale e la conoscenza delle tradizioni locali nei nove comuni aderenti all’Unione. La rassegna è stata anche inserita all’interno di Montagna Mia, un progetto dell’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia Romagna, che riunisce in un’unica cordata ben trentatré festival fra le 9 provincie emiliano-romagnole.

Anche quest’anno saranno 18 gli spettacoli di IL MILIONE E ALTRE AVVENTURE, suddivisi in 6 episodi ripetuti ognuno per 3 volte in diverse locations nell’arco dei due mesi estivi, che condurranno il viaggiatore all’esplorazione di alcuni luoghi gioiello dei Comuni aderenti. Fra le novità di quest’anno, la possibilità di abbinare alla visione dello spettacolo una passeggiata naturalistica a cura dell’associazione Malatempora.