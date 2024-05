"Romagna, la vacanza degli italiani", il nuovo spot per l'estate 2024

Un investimento da un milione di euro per la nuova campagna di comunicazione estiva, al via con lo spot “Romagna, la vacanza degli italiani". La campagna, realizzata da Visit Romagna, in collaborazione con APT Servizi Emilia-Romagna, è stata presentata oggi nel Palazzo del Turismo.

Da una idea di Claudio Cecchetto, ambassador di Visit Romagna per gli eventi di sistema, uno spot che cambia il punto di vista: sono i turisti ad avere il compito di raccontare la Romagna. Protagonisti sono un giovane sportivo, una famiglia e una coppia. Vengono da Lombardia, Veneto e Toscana. Sarà in onda su Rai, Mediaset e La7 dal 17 maggio.

Lo spot è in grado di raggiungere più di 23 milioni di persone con riferimento a un target di pubblico 25-54 anni.

"Lo spot conta almeno 433 passaggi sulle TV nazionali dal 17 maggio al 4 giugno - spiega Chiara Astolfi, direttore Visit Romagna - con alcuni momenti strategici che sono per esempio la tappa del giro d’Italia del 17 maggio e l’ultima tappa del 26 maggio e l’amichevole della nazionale italiana il 4 giugno"

Lo spot si chiude con una battuta ironica, come se occorresse ricordare che in Romagna “C’è anche il mare”. Inoltre, da domenica 12 maggio per tre settimane uno spot dedicato è trasmesso sulle reti tv kids con la campagna "Vieni in Romagna", in collaborazione con i parchi Italia in Miniatura, Oltremare, Aquafan e Acquario di Cattolica e nel corso dell'estate con Mirabilandia. La comunicazione prevede anche il progetto Lonely Planet dedicato alla promozione della nuova cartolina dei waterfront e dei nuovi lungomari, attraverso materiali digital elaborati dagli stessi autori Lonely Planet.

Nel video le interviste a Chiara Astolfi, direttore Visit Romagna e Claudio Cecchetto, ambassador Visit Rimini