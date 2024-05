Osservatorio Sigep. Arriva il gelato in omaggio a Sinner: carota, mandarino, limone

Alle porte dell’estate, l’Osservatorio Sigep, 46° Salone internazionale del dolciario artigianale, organizzato da IEG alla Fiera di Rimini dal 18 al 22 gennaio 2025, fotografa dati e tendenze nel settore gelateria. Le previsioni per l'estate 2024 vedono numeri in crescita. Nei 5 maggiori paesi europei (Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito) si contano 2,2 miliardi di gelati venduti nel 2023, anno nel quale, secondo i dati CREST-Circana, i consumi di gelato in Europa sono cresciuti del 4,7%.

L'Italia si conferma il mercato principale con il 28% delle porzioni di gelato servite sul totale europeo. Secondo Claudio Pica, segretario generale dell’Associazione Italiana Gelatieri (AIG) “Le performance positive delle vendite registrate in questa primavera consentono di stimare in Italia un aumento dei consumi che dal 6% può raggiungere il 12% nelle città d’arte con alta presenza turistica".

Sulle tendenze: Giancarlo Timballo, presidente della Coppa del Mondo di Gelateria, per l’estate 2024 creerà nuovi gusti attingendo dalle tradizioni locali e lavorando sui prodotti dei territori. Tra le sue proposte, il gelato con lampone e rosmarino. Eugenio Morrone, maestro gelatiere, presenta il gelato carota, mandarino e limone che vuole essere anche un omaggio a Jannik Sinner.

La “sorpresa” è invece il ritorno del gusto al tiramisù, sempre più richiesto soprattutto dai turisti stranieri. Per Domenico Belmonte, maestro gelatiere di Santa Maria di Castellabate, oltre alle creme c’è anche un autentico boom della frutta esotica, tra cui mango e frutto della passione.