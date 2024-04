La saga di Macondo a episodi in streaming

"Cent'anni di solitudine"

Un adattamento seriale originale da piattaforma streaming ma secondo i crismi produttivi cinematografici che prevede un testo potente e poetico come quello dell'autore di MACONDO. Latinoamericano per attori e ambientazioni sempre immaginario ma colombiano e popolare nella storia delle generazioni Buendìa. L'incipit è l'inizio del romanzo: “ molti anni dopo, di fronte al plotone d'esecuzione, il colonnello Aureliano Bunedìa si ricordò il pomeriggio caldo in cui il padre lo condusse a conoscere il ghiaccio”.