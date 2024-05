Eurovision: i Megara sul palco per San Marino, ci sarà anche Angelina Mango

Tutto pronto per l'ingresso sul palco dei Megara all'Eurovision Song Contest. La band spagnola che ha trionfato al contest Una voce per San Marino si esibirà stasera a Malmö con il brano 11:11 per tentare di guadagnarsi l'accesso alla finale, nella sfida fra i rappresentanti di 16 paesi. Solo 10 quelli che saranno ammessi alla finalissima di sabato 11 maggio.

La prova della band nella serata di mercoledì ha incendiato l'arena e il loro gradimento è salito alle stelle: la performance, le luci e i costumi hanno colpito gli addetti al lavori. I Megara sono molto concentrati sull'esibizione di questa sera nella quale si giocano l'accesso alla finale di sabato 11 maggio.

Sarà possibile votare per i Megara dagli stati che si esibiranno stasera, Italia inclusa, con il numero 10 tramite televoto e l'app di Eurovision. Sul palco ci sarà anche Angelina Mango, che porterà al pubblico europeo la canzone "La noia", con cui ha trionfato al Festival di Sanremo. Oltre a lei si esibiranno gli artisti di Francia e Spagna dei Big 5, che sono qualificati di diritto alla finalissima come i rappresentanti italiani.

La serata verrà trasmessa in diretta su San Marino RTV con il commento di Lia Fiorio e Gigi Restivo, anche in diretta sulla nostra webtv e su Radio San Marino.

A Malmö oggi non sarà protagonista solo la musica: prevista una manifestazione di protesta che si snoderà per il centro della città a favore della Palestina. Previste circa 25mila persone.